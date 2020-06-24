Коронавирус Евросоюз может не открыть границу для граждан Украины до завершения пандемии

2020-06-25 08:11 123

Еврокомиссия может установить рамки для стран, откуда будут пускать туристов, а с текущей эпидемиологической ситуацией Украина не вписывается в критерии. Об этом свидетельствует проект решения ЕК.

Документ окончательно еще не согласован, но New York Times пишет, что он рассматривается как основной рабочий. В нем главным критерием оценки открытия границ ЕС для жителей той или иной страны признается количество новых заражений в стране за 14 последних дней по отношению к ее населению.

При этом споры в ЕС преимущественно ведутся о том, пускать ли в ЕС жителей тех стран, где зафиксировано менее 16 новых заражений на 100 000 населения или менее 20 новых заражений (16 - это средний показатель в странах ЕС, показатель в 20 позволит пускать больше иностранцев).

Новые правила должны заработать с 1 июля. До того действует бланковый запрет на несущественные поездки для иностранцев, включая граждан Украины.

По данным МОЗ по состоянию на 24 июня за последние 14 дней выявлено 10 723 новых больных. Госстат подсчитывает, что в Украине проживают 41,8 млн человек. Это означает, что показатель инцидентности составляет 25,65 случая на 100 тысяч, что превышает оба установленных ЕС критерия.

Если проект рекомендаций Еврокомиссии утвердят страны-члены, то запрет на въезд для несущественных поездок (включая туризм) для жителей Украины будет продлен.

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