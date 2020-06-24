Мир фото В озере Лох-Несс мужчине удалось заснять загадочное существо

2020-06-24 18:00 207

Житель города Саутгемптон, что в Британии, Стив Чаллис в прошлом году отдыхал в Шотландии, где заснял загадочное существо в знаменитом озере Лох-Несс, сообщает Daily Record.

По словам мужчины, во время поездки он фотографировал красоты озера, однако неожиданно увидел рябь на воде, что и решил заснять.

Во время карантина мужчина решил просмотреть фото из поездки и на одном из них увидел странное существо.

Британец опубликовал фото в сети и рассказал, где оно было сделано. Пользователи сети не поверили мужчине и принялись его осуждать. Многие также начали полагать, что это было знаменитое лох-несское чудовище Несси, однако сам Стив Чаллис считает, что ему удалось снять огромную рыбу или тюленя.

Фото также попало к эксперту по Несси - Роланду Уотсон и проанализировав снимок он отметил, что фотография отредактирована в фотошопе.

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