Мир видео Путин и Лукашенко окончательно разругались, кадры взаимных унижений: «досталось даже сыну»

2020-06-24 20:00 246

Напряжение между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко стало очевидным на параде Победы в Москве

24 июня в России состоялся парад по случаю 75-летия победы над нацизмом. Одним из приглашенных гостей был президент Беларуси Александр Лукашенко, который прилетел в Москву со своим младшим сыном Николаем.

Судя по поведению президентов России и Беларуси, в отношениях между ними не все так гладко. Так, в сети появилось видео, на котором можно увидеть, как после возложения цветов к вечному огню Лукашенко демонстративно не стал становиться рядом с Путиным, а отошел к главе Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.

Видно, что Путин заметил такой унизительный для него «ход» своего белорусского коллеги. На видео он несколько раз недоуменно оглядывается в сторону Лукашенко.

Впрочем, сам российский президент ранее также отметился некрасивым жестом в адрес Лукашенко. На Красной площади он демонстративно прошел мимо его сына Николая, не пожав ему руки.

Как сообщают российские издания, после парада Путин не говорил с Лукашенко. Во время его общения с другими присутствовавшими политиками президент Беларуси «все это время держался позади» и «ни с кем не общался».

Также известно, что сразу после парада Лукашенко отправился домой в Минск.

Очевидно, все эти детали указывают на некую размолвку между Лукашенко и Путиным.

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