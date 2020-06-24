Напряжение между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко стало очевидным на параде Победы в Москве
24 июня в России состоялся парад по случаю 75-летия победы над нацизмом. Одним из приглашенных гостей был президент Беларуси Александр Лукашенко, который прилетел в Москву со своим младшим сыном Николаем.
Судя по поведению президентов России и Беларуси, в отношениях между ними не все так гладко. Так, в сети появилось видео, на котором можно увидеть, как после возложения цветов к вечному огню Лукашенко демонстративно не стал становиться рядом с Путиным, а отошел к главе Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.
Видно, что Путин заметил такой унизительный для него «ход» своего белорусского коллеги. На видео он несколько раз недоуменно оглядывается в сторону Лукашенко.
Впрочем, сам российский президент ранее также отметился некрасивым жестом в адрес Лукашенко. На Красной площади он демонстративно прошел мимо его сына Николая, не пожав ему руки.
Как сообщают российские издания, после парада Путин не говорил с Лукашенко. Во время его общения с другими присутствовавшими политиками президент Беларуси «все это время держался позади» и «ни с кем не общался».
Также известно, что сразу после парада Лукашенко отправился домой в Минск.