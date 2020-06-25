Политика США значительно наращивает свой военный контингент в Польше

2020-06-25 14:15 165

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда заявили о возможном увеличении американского военного присутствия в Польше. Об этом они сообщили в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Лидеры стран подтвердили подготовку двустороннего соглашения о строительстве атомной электростанции в Польше а также подписали две совместные декларации об укреплении связей между военными двух стран и в сфере безопасности.

"Мы будем уменьшать наше военное присутствие в Германии. Некоторые из военных вернутся в США, а некоторые - поедут в другие места в Европе, одним из которых будет Польша", - заявил Трамп.

Глава Белого дома отметил, что перевод американских военных в Польшу является сильным сигналом со стороны США для России.

В свою очередь Дуда подтвердил, что стороны говорили о возможности "дальнейшего увеличения присутствия американских войск в Польше" и что его страна готова принять у себя больше военнослужащих США.

В этой связи польский лидер привел пример агрессии России против Украины.

"В 2014-м Россия напала на Украину, аннексировала Крым, она оккупирует Луганск и Донецк, а перед этим она напала на Грузию. 2014-й был годом больших страхов в странах Балтии и в польском обществе. Сегодня присутствие войск НАТО, и прежде всего войск США в Польше, показывает, что статья 5-договора НАТО рассматривается серьезно. Это указывает, что если бы кто-захотел напасть на Польшу, это не стало бы для них мягкой посадкой ", - заявил он.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире