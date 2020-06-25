В Украине новый антирекорд по COVID-19: число заражений быстро растет, самые опасные области

В Украине продолжает стремительно ухудшаться ситуация с коронавирусом. За минувшие сутки выявили 994 случаев инфицирования. Это новый антирекорд для страны. Предыдущий был установлен днем ранее - 24 июня (940 случай).
Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 40 008. За сутки от коронавирусной инфекции умерли 16 человек, общее число летальных исходов возросло до 1067. За сутки выздоровели 349 пациентов, всего с начала эпидемии – 17 758.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:
*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет
Напомним, Украина попала в тройку стран Европы, где зафиксировали наибольший суточный прирост заболеваний коронавирусной инфекцией.
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