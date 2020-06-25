Коронавирус В Украине новый антирекорд по COVID-19: число заражений быстро растет, самые опасные области

2020-06-25 11:42 159

В Украине продолжает стремительно ухудшаться ситуация с коронавирусом. За минувшие сутки выявили 994 случаев инфицирования. Это новый антирекорд для страны. Предыдущий был установлен днем ранее - 24 июня (940 случай).

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 40 008. За сутки от коронавирусной инфекции умерли 16 человек, общее число летальных исходов возросло до 1067. За сутки выздоровели 349 пациентов, всего с начала эпидемии – 17 758.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:

Винницкая область - 1753

Волынская область - 2024

Днепропетровская область - 1069

Донецкая область - 399*

Житомирская область - 1337

Закарпатская область - 2454

Запорожская область - 561

Ивано-Франковская область - 2171

Кировоградская область - 636

Киев - 4613

Киевская область - 2373

Львовская область - 4627

Луганская область - 75*

Николаевская область - 377

Одесская область - 1465

Полтавская область - 301

Ровенская область - 3248

Сумская область - 277

Тернопольская область - 1815

Харьковская область - 1947

Херсонская область - 188

Хмельницкая область - 645

Черновицкая область - 4531

Черкасская область - 616

Черниговская область - 506

*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет

Напомним, Украина попала в тройку стран Европы, где зафиксировали наибольший суточный прирост заболеваний коронавирусной инфекцией.

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