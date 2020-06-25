Коронавирус Почему Украина не захотела брать "коронавирусный" кредит МВФ: названы печальные причины

2020-06-25 17:00 183

В пятницу, 12 июня, Украина полностью получила $2,1 миллиарда первого транша от Международного валютного фонда. Эксперты отмечают, что Украина могла получить те же $2 млрд в качестве так называемого коронавирусного транша.

Об этом заявил аналитик Международного центра перспективных исследований Егор Киян.

"Здесь важно, что мы могли получить эти деньги под те же проценты что и по обычным программам МВФ, но без дополнительных условий, чтобы потратить их на целевые проекты. Однако наше правительство не научилось эффективно и прозрачно использовать средства, в том числе и на целевые проекты. В результате - мы, как известно, из-за политических игр выбрали третий вариант. И теперь под прикрытием якобы требования меморандума с МВФ у нас будет приватизация. Да уж, гениальное решение - в кризис приватизировать предприятия, когда они стоят копейки", - отмечает Киян.

Еще один яркий пример неэффективной работы с донорами - это история со средствами, которые, как сообщают источники "Апострофа", предложил Всемирный банк в рамках программ финансовой помощи государствам, пострадавшим от эпидемии. Речь идет о $350 млн, которые ВБ собирался выделить Украине под сверхнизкий процент с единственным условием - потратить их для помощи наименее социально обеспеченным гражданам страны. А Украина просто взяла, и… отказалась помогать своим гражданам.

"Подозреваю, что наши чиновники просто испугались ответственности. Ведь чтобы раздать эти деньги - это же нужно готовить программу, выбирать, кому именно раздавать, планировать отчетность. А в таких вопросах наше правительство демонстрирует полнейшую несостоятельность. Взгляните, у нас сейчас медики, самые важные сегодня люди - протестуют. Потому что не могут получить выделенные для них деньги. Это вообще бред. А все из-за того, что чиновники элементарно не могут наладить процедуру выплат. И в случае с деньгами ВБ они, очевидно, подумали, что, мол, это же дополнительная нагрузка на госорганы, дополнительные расчеты, дополнительная работа, необходимость минимизации возможных рисков. Поэтому, видимо, просто испугались этой дополнительной работы и решили, что проще будет отказаться, чем за нее браться", - предполагает Киян.

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