Шмыгаль и Зеленский забили тревогу из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина перешла в "серьезную волну заболеваемости" коронавирусом COVID-19.
Об этом он сказал в ходе заседания правительства.
"Мы перешли в серьезную волну заболеваемости коронавирусом. Ситуация очень ухудшается", — заявил Шмыгаль.
Глава Кабмина сообщил о резком увеличении уровня загруженности медучреждений. По его словам, в некоторых областях в больницах для зараженных коронавирусом менее 50% свободных койкомест.
Шмыгаль сказал, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 ухудшилась из-за пренебрежения людьми правилами карантина и продолжающемуся смягчению ограничений со стороны местных властей. Он подчеркнул, что все украинцы должны обязательно носить маски, придерживаться социальной дистанции и регулярно проводить дезинфекцию.
На сайте президента указано, что Владимир Зеленский во время селекторного совещания заявил о недостаточной работе по разъяснению населению необходимости соблюдения правил карантин после его ослабления.
По словам президента, если в Украине не получится остановить рост количества инфицированных коронавирусом, посреди лета наступит пик пандемии и "никто не будет рад ослаблению карантина".
В МВД заявили, что за последние трое суток в 3 раза было увеличено число штрафов для компаний и предприятий, которые не придерживаются правил карантина. Наихудшая ситуация с общественным транспортом, где многие не используют маски и не нарушают дистанцию.
По данным МВД, общая сумма штрафов уже превысила 5 млн. грн.
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