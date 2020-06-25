Коронавирус В Минобразования назвали дату начала вступительной кампании

2020-06-25 19:30 63

Вступительная кампания в высшие учебные заведения в Украине начнется с 1 августа. Заявления на поступление будут принимать до 22 августа. Об этом во время брифинга заявила заместитель министра образования Любомира Мандзий.

"Вступительная кампания в заведения высшего образования начнется с 1 августа", - сказала замминистра и добавила, что электронные заявления на вступление в вузы можно будет подавать до 22 августа.

Она добавила, что если абитуриент до этого времени не получит свидетельство о среднем образовании, то он сможет подать заявления не вступление без такого свидетельства, но с записью о его заказе. Сам оригинал можно будет подать в начале обучения.

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