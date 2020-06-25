Коронавирус Шмыгаль заявил, что в Украине могут вернуть жесткие карантинные ограничения

2020-06-25 20:00 198
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Кабинет министров вернется к жесткому карантину в Украине, если заболеваемость продолжит расти. Об этом заявил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Очередной антирекорд - почти тысяча больных коронавирусом официально подтвержденных за минувшие сутки. Продолжается рост. Мы получили волну коронавируса. Загруженность больниц значительно увеличилась. Есть области, в которых загруженность больниц составляет более 50%. К сожалению, это очень негативный сигнал, и это означает, что мы вошли в такую серьезную волну заболеваемости коронавирусом", - отметил премьер.

Также он подчеркнул, что в некоторых регионах уже приходится использовать больницы второй волны.

"Мы можем констатировать, что ситуация значительно ухудшается, - подчеркнул Шмыгаль. - Если мы хотим уберечь страну, экономику от провала, от падения и не закрывать страну, не делать полную остановку и карантинные ограничения не вводить".

"Украинские медики и эпидемиологи говорят нам об одной главной причине - люди перестали соблюдать ограничения. А местные власти, чтобы не потерять какие-то политические очки, продолжает ослаблять ограничения, которые оставались на местном уровне. Соответственно, практически на сегодня мы получили во многих областях четкий конкретный результат по росту заболеваемости. Хотя при такой модели карантина, которую мы ввели, в других странах при таких же ограничениях и их соблюдении заболеваемость не растет, а держится на умеренном уровне, - заявил премьер. - Поэтому сегодня, если мы хотим уберечь страну, экономику от провала, от падения и не закрывать страну, не делать полную остановку и карантинные ограничении не вводить, как это было в марте, есть единственный путь - всем вместе соблюдать те ограничения, которые предложены в адаптивной модели".

Шмыгаль также заявил, что Украина будем жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не будет найден протокол лечения, лекарство или вакцина.

Кроме того глава правительства отметил, что основная цель сейчас "довести страну с наименьшими потерями до момента нахождения лекарства".

"Если летальность этой болезни сегодня в Украине между 2,5-2,9%, то классический грипп - это до 1%, около 0,8% людей умирает. Здесь почти втрое больше. Причем же есть страны, где эта летальность превышает 10%. Это каждый десятый человек - это действительно страшно, это катастрофа", - констатировал он.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Стало известно, что будет с курсом доллара в Украине к концу рабочей недели

2020-06-25 21:30 132

Шмыгаль и Зеленский забили тревогу из-за ухудшения ситуации с COVID-19

2020-06-25 17:30 228

Почему Украина не захотела брать "коронавирусный" кредит МВФ: названы печальные причины

2020-06-25 17:00 249

В Украине новый антирекорд по COVID-19: число заражений быстро растет, самые опасные области

2020-06-25 11:42 393

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Шмыгаль заявил, что в Украине могут вернуть жесткие карантинные ограничения

2020-06-25 20:00 198

В Минобразования назвали дату начала вступительной кампании

2020-06-25 19:30 171

В Кабмине за отсутствие маски решили лишать премий и самого провинившегося, и его начальство

2020-06-25 19:00 192

Шмыгаль и Зеленский забили тревогу из-за ухудшения ситуации с COVID-19

2020-06-25 17:30 228
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Шмыгаль заявил, что в Украине могут вернуть жесткие карантинные ограничения 2020-06-25 20:00 198
В Минобразования назвали дату начала вступительной кампании 2020-06-25 19:30 171
В Кабмине за отсутствие маски решили лишать премий и самого провинившегося, и его начальство 2020-06-25 19:00 192
Шмыгаль и Зеленский забили тревогу из-за ухудшения ситуации с COVID-19 2020-06-25 17:30 228

Лента

22:00 В Зеленского отметили на важности принятия закона о коренных народах Украины
21:30 Стало известно, что будет с курсом доллара в Украине к концу рабочей недели
21:00 Эксперты назвали причины наводнения в Карпатах
20:30 В Украине изменили правила прописки
20:00 Шмыгаль заявил, что в Украине могут вернуть жесткие карантинные ограничения
19:40 Лиза Богуцкая: «Я - фашистка»
19:30 В Минобразования назвали дату начала вступительной кампании
19:00 В Кабмине за отсутствие маски решили лишать премий и самого провинившегося, и его начальство
18:30 Нардепы от «Слуги народа» придумали, каким еще налогом обложить украинцев
18:00 В Украине "взлетит" стоимость транспортировки газа: новые тарифы по областям