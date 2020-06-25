Коронавирус Шмыгаль заявил, что в Украине могут вернуть жесткие карантинные ограничения

2020-06-25 20:00 198

Кабинет министров вернется к жесткому карантину в Украине, если заболеваемость продолжит расти. Об этом заявил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Очередной антирекорд - почти тысяча больных коронавирусом официально подтвержденных за минувшие сутки. Продолжается рост. Мы получили волну коронавируса. Загруженность больниц значительно увеличилась. Есть области, в которых загруженность больниц составляет более 50%. К сожалению, это очень негативный сигнал, и это означает, что мы вошли в такую серьезную волну заболеваемости коронавирусом", - отметил премьер.

Также он подчеркнул, что в некоторых регионах уже приходится использовать больницы второй волны.

"Мы можем констатировать, что ситуация значительно ухудшается, - подчеркнул Шмыгаль. - Если мы хотим уберечь страну, экономику от провала, от падения и не закрывать страну, не делать полную остановку и карантинные ограничения не вводить".

"Украинские медики и эпидемиологи говорят нам об одной главной причине - люди перестали соблюдать ограничения. А местные власти, чтобы не потерять какие-то политические очки, продолжает ослаблять ограничения, которые оставались на местном уровне. Соответственно, практически на сегодня мы получили во многих областях четкий конкретный результат по росту заболеваемости. Хотя при такой модели карантина, которую мы ввели, в других странах при таких же ограничениях и их соблюдении заболеваемость не растет, а держится на умеренном уровне, - заявил премьер. - Поэтому сегодня, если мы хотим уберечь страну, экономику от провала, от падения и не закрывать страну, не делать полную остановку и карантинные ограничении не вводить, как это было в марте, есть единственный путь - всем вместе соблюдать те ограничения, которые предложены в адаптивной модели".

Шмыгаль также заявил, что Украина будем жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не будет найден протокол лечения, лекарство или вакцина.

Кроме того глава правительства отметил, что основная цель сейчас "довести страну с наименьшими потерями до момента нахождения лекарства".

"Если летальность этой болезни сегодня в Украине между 2,5-2,9%, то классический грипп - это до 1%, около 0,8% людей умирает. Здесь почти втрое больше. Причем же есть страны, где эта летальность превышает 10%. Это каждый десятый человек - это действительно страшно, это катастрофа", - констатировал он.

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