Политика Эксперты назвали причины наводнения в Карпатах

2020-06-25 21:00 192

Лесное хозяйство и нелегальный промысел древесины стали главными причинами катастрофического паводка, который уже войдет в историю Украины наравне с наводнениями 1998 и 2008 годов.

Однако эксперты назвали и другие причины, приведшие к катастрофическим последствиям, - передает Хвиля со ссылкой на BBC News.

Так, Оксана Марискевич, ведущий научный сотрудник Института экологии Карпат НАНУ, считает, что лес - это один из факторов паводка, но не основной.

«Наводнение никто не мог отменить, но его последствия могли бы быть намного меньше. Например, если хотя бы частично выполнили государственные программы противопаводковой защиты бассейнов рек, принятые после предыдущих крупных паводков, таких как в 2008 году», - отметила Марискевич.

По ее словам, на наводнение повлиял комплекс факторов. Например, состояние лесных дорог - их плотность слишком низкая, чтобы рассредоточить сток.

«Лесные дороги сразу превращаются в потоки, и одно дело, когда сток идет единственным путем, и совсем другое, когда он рассредоточен. В европейских странах лесных дорог значительно больше», - отметила эксперт.

Другими причинами она назвала: несанкционированный отбор гравия из горных рек, спрямление русел, плохое состояние берегов, застройка в защитных зонах у горных рек и ненужное цементирование.

«У нас всегда так получается, что вместо финансирования государственных программ, мы тратим средства из резервного фонда Кабмина на последствия наводнений. Кроме того, на это повлияло безумное засорение рек, в чем виноваты и местные жители, и местные власти, ведь не у всех горных селах налажен сбор бытовых отходов. Без сомнения, вырубка лесов также влияет. Если есть природный девственный лес, то масштабы смыва, водной эрозии, на порядок ниже», - пояснила Марискевич.

«Но когда укзывают лишь на "лысые Карпаты", как главную причину наводнения, то не может одна сфера быть виновной во всем. Не вести лесное хозяйство невозможно. В любом случае, лес не в состоянии взять на себя такое количество воды», - добавила она.

В свою очередь, Юрий Дебринюк, профессор кафедры лесных культур и лесной селекции Национального лесотехнического университета, считает, что нынешние наводнения не связаны с вырубкой лесов.

«Леса рубились всегда и значительно больше, чем сейчас. Сегодня объемы вырубки меньше, чем были раньше - я работал в Карпатах в 1980-е годы, и тогда объемы вырубки были намного больше», - отметил эксперт.

По его словам, наводнения все равно случались, они есть сейчас и будут в будущем.

«Дело в том, что лесная почва имеет определенную водоудерживающую способность. Если дождь будет лить непрерывно несколько дней или недель, то никакой лес с такой нагрузкой не справится. Вода или просто стекает, или же с ней все сползает вниз - когда близко к поверхности есть водостойкий слой, образуется прослойка воды между пластами и тогда происходит смещение. Поэтому нельзя говорить, что вырубка лесов стала причиной нынешних наводнений, хотя лес и играет большую водорегулирующую роль. Главная причина - огромное количество осадков в течение очень малого времени», - подытожил Дебринюк.

Ранее сообщалось о том, что резкое ухудшение погодных условий в ряде областей Украины привело к введению чрезвычайных мер безопасности.

Так, в Министерстве Внутренних Дел Украины сообщили о том, что в Ивано-Франковской и Черновицкой областях Украины начались сильные паводки, причиной которых стало резкое ухудшение погодных условий и продолжительные проливные дожди.

Это привело к тому, что горные реки вышли из берегов, так как уровень воды в них поднялся в целом на два метра.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире