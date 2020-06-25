Коронавирус Для лечения коронавируса в Украине разрешили применять нелегальные лекарства

2020-06-26 09:37 81
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Президент Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий возможность использовать для лечения коронавирусной инфекции незарегистрированные в Украине лекарства.

Как сообщает офис президента, речь идет о лекарствах, которые прошли исследования по их безопасности и эффективности и рекомендованы официальным органом США, стран Европейского Союза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая и Израиля.

"Доступ к экспериментальным препаратам - передовых изобретений может помочь в борьбе с коронавируса. Соответствующая практика действует во многих странах мира", - подчеркнули в офисе президента.

Напомним, ранее сообщалось, что пик заболеваемости в Украине может прийтись на середину лета.

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