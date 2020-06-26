В Украине снова побит антирекорд инфицирования коронавирусом

В Украине в течение суток зафиксировали 1 109 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По состоянию на утро пятницы, 26 июня, от коронавируса умерли 1086 человек (+19 в течение суток) и еще 17 409 выздоровели (за сутки нет новых случаев).
Так, общее количество инфицированных в Украине составляет 41 117.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире