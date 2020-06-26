Коронавирус В Украине снова побит антирекорд инфицирования коронавирусом

2020-06-26 16:28 105
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В Украине в течение суток зафиксировали 1 109 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По состоянию на утро пятницы, 26 июня, от коронавируса умерли 1086 человек (+19 в течение суток) и еще 17 409 выздоровели (за сутки нет новых случаев).

Так, общее количество инфицированных в Украине составляет 41 117.

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