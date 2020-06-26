Коронавирус 83 украинских выпускника не были допущены к сдаче ВНО по математике

2020-06-26 18:31 63
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К сдаче сессии внешнего независимого тестирования по математике 25 июня не допустили 30 учеников, имеющих повышенную температуру и признаки ОРВИ. 

"83 ребенка вообще не были допущены к ВНО, но лишь 30 из них из-за повышенной температуры и признаков ОРВИ. Остальные (ред – 53 ребенка) просто опоздали или забыли документы", - сообщила замминистра образования и науки Любомира Мандзий в эфире "Громадське радіо".

Напомним, в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания, которая началась тестированием по математике. ВНО будет проходить до 17 июля.

Участников ВНО, которые проживают в пострадавших от непогоды в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях, призвали сдать тестирование позже — во время дополнительной сессии.

Ранее президент подписал закон об освобождении выпускников от обязательной государственной итоговой аттестации. Выпускники школ, которые в этом году не планировали вступать в ВУЗы Украины, могут получить свидетельство о получении полного общего среднего образования без сдачи ВНО. В тоже время, ученики, которые завершают обучение в учреждениях среднего образования, имеют право по собственному желанию пройти ГИА в форме внешнего независимого оценивания (ВНО), необходимого для поступления в вузы.

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