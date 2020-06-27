В Украине 948 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 24 человека, всего зафиксировано 42 065 случаев

По состоянию на утро 27 июня в Украине лабораторно подтверждены 948 случаев инфицирования COVID-19.
Источник: данные СНБО
Количество инфицированных за минувшие сутки возросло на 948 человек, в то же время зафиксировано 402 случая выздоровления.
Всего в Украине выявили 42 065 случаев коронавирусной инфекции.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 24 пациента, всего - 1 110.
Общее число выздоровевших - 18 701.
Всего в Украине сейчас болеют 22 254 человека, что на 522 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (168), Ривненской (111) и Закарпатской (93) областях, а также в Киеве (140).
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