В связи со стремительным ростом заражения вирусом из Китая президент Украины Владимир Зеленский собрал расширенное серекторное заседание
Кроме представителей правоохранительных органов и членов Кабмина, в нем взяли участие главы ХОГА и мэры городов.
Количество новых случаев заражения сейчас фиксируется на уровне 900-1000 случаев в сутки по сравнению с 300-400 в мае. Кроме того, в три раза увеличилось количество тех, кого госпитализируют.
По словам главы Минздрава Максима Степанова, основная причина такого положения дел – пренебрежение правилами карантина: переполненный транспорт, игнорирование масок, несоблюдение социальной дистанции.
В качестве примера он привел Одесчину, где нарушение всех перечисленных условий привело к резкому всплеску заболеваемости китайским вирусом.
Чиновник не исключил возвращения более суровых ограничений.
«Если сейчас не начать соблюдать контроля, то мы получим еще худший результат за две недели», – заявил министр, добавив, что с таким распространением болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй, но и третьей волны.
Он попросил мэров подключить все соответствующие службы и усилить контроль за соблюдением условий карантина, в том числе в транспорте, а также помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе.
Дистанционное обучение в школах не исключает и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он подчеркнул, что уже сегодня должен быть подготовлены соответствующие технические возможности.
Ранее мы писали, что Шмыгаль заговорил о повторном ограничении движения общественного транспорта.
"Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта", - подчеркнул премьер-министр. Все будет зависеть от ситуации с распространением заболевания.
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