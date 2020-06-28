Коронавирус В Украине 917 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 233 - выздоровели, 19 новых жертв вируса - СНБО

2020-06-28 09:33 141
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В Украине вновь немного снизился суточный прирост инфицирования коронавирусом: по состоянию на утро воскресенья выявлено 917 новых случаев Covid-19, 233 из числа ранее заболевших выздоровели, 19 умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее сообщалось о 948 новых заболевших Covid-19 за сутки, 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся, 25 июня было 994 новых инфицированных, а 24 июня – 940 заразившихся.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 42 982 человек, выздоровевших - 18 934, умерли 1 129 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 22 919 человек, что на 665 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской (173 случая), Ровенской (93 случая) и Закарпатской (86 случаев) областях.

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