Коронавирус В Украине резко упал показатель заражения коронавирусом - обновленная ситуация по областям

2020-06-29 10:14 279

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 646 случаев заражения коронавирусом COVID, 18 больных умерли и 93 – выздоровели. Общее число инфицированных достигло 43 628 человек.

Об этом сообщает Минздрав, уточняя, что до этого два дня подряд регистрировалось более 900 новых случаев заражения.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской области (115). Еще 84 случая обнаружили на Волыни, 70 – в Ровенской области. В Киеве за сутки зафиксировали 45 новых случаев коронавируса.

Как коронавирус распространился по областям Украины:

Винницкая область - 1846 (+13)

Волынская область - 2312 (+84)

Днепропетровская область - 1087 (0)

Донецкая область - 481 (+2)*

Житомирская область - 1404 (8)

Закарпатская область - 2792 (+66)

Запорожская область - 570 (+2)

Ивано-Франковская область - 2350 (50)

Кировоградская область - 646 (+4)

Киев - 4980 (45)

Киевская область - 2546 (+40)

Львовская область - 5292 (+115)

Луганская область - 80 (4)*

Николаевская область - 442 (+6)

Одесская область - 1632 (31)

Полтавская область - 312 (+2)

Ровенская область - 3638 (+70)

Сумская область - 296 (+1)

Тернопольская область - 1913 (+20)

Харьковская область - 2098 (+16)

Херсонская область - 191 (0)

Хмельницкая область - 798 (7)

Черновицкая область - 4745 (+59)

Черкасская область - 642 (7)

Черниговская область - 535 (+9)

*Точные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

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