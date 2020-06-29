Коронавирус В Украине резко упал показатель заражения коронавирусом - обновленная ситуация по областям

2020-06-29 10:14 279
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 646 случаев заражения коронавирусом COVID, 18 больных умерли и 93 – выздоровели. Общее число инфицированных достигло 43 628 человек. 

Об этом сообщает Минздрав, уточняя, что до этого два дня подряд регистрировалось более 900 новых случаев заражения. 

Больше всего новых случаев выявили во Львовской области (115). Еще 84 случая обнаружили на Волыни, 70 – в Ровенской области. В Киеве за сутки зафиксировали 45 новых случаев коронавируса.

Как коронавирус распространился по областям Украины:

  • Винницкая область - 1846 (+13)
  • Волынская область - 2312 (+84)
  • Днепропетровская область - 1087 (0)
  • Донецкая область - 481 (+2)*
  • Житомирская область - 1404 (8)
  • Закарпатская область - 2792 (+66)
  • Запорожская область - 570 (+2)
  • Ивано-Франковская область - 2350 (50)
  • Кировоградская область - 646 (+4)
  • Киев - 4980 (45)
  • Киевская область - 2546 (+40)
  • Львовская область - 5292 (+115)
  • Луганская область - 80 (4)*
  • Николаевская область - 442 (+6)
  • Одесская область - 1632 (31)
  • Полтавская область - 312 (+2)
  • Ровенская область - 3638 (+70)
  • Сумская область - 296 (+1)
  • Тернопольская область - 1913 (+20)
  • Харьковская область - 2098 (+16)
  • Херсонская область - 191 (0)
  • Хмельницкая область - 798 (7)
  • Черновицкая область - 4745 (+59)
  • Черкасская область - 642 (7)
  • Черниговская область - 535 (+9)

*Точные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Кличко раскрыл обновленные данные по числу инфицированных в Киеве

2020-06-29 12:17 105

КАРТА Сегодня в Украину вернутся грозовые дожди, но жара не спадет

2020-06-29 11:15 210

Ученые выяснили, что COVID-19 наносит большой вред не только легким, но и почкам

2020-06-29 09:11 225

МВФ раскрыл причины, по которым до конца года экономика Украины потеряет 8,2%

2020-06-29 08:12 1092

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Кличко раскрыл обновленные данные по числу инфицированных в Киеве

2020-06-29 12:17 105

В Украине резко упал показатель заражения коронавирусом - обновленная ситуация по областям

2020-06-29 10:14 279

Ученые выяснили, что COVID-19 наносит большой вред не только легким, но и почкам

2020-06-29 09:11 225

В Украине коронавирусом могут болеть 400 тыс. человек: эпидемиолог ужаснула цифрами

2020-06-28 15:00 1635
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Кличко раскрыл обновленные данные по числу инфицированных в Киеве 2020-06-29 12:17 105
В Украине резко упал показатель заражения коронавирусом - обновленная ситуация по областям 2020-06-29 10:14 279
Ученые выяснили, что COVID-19 наносит большой вред не только легким, но и почкам 2020-06-29 09:11 225
В Украине коронавирусом могут болеть 400 тыс. человек: эпидемиолог ужаснула цифрами 2020-06-28 15:00 1635

Лента

12:41 Facebook официально перешел к использованию названия Kyiv вместо Kiev
12:17 Кличко раскрыл обновленные данные по числу инфицированных в Киеве
11:43 АТАКА НА НИКОЛАЕВСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ ЗАВОД: КАК ЭКОРЕЙДЕР КУФТЫРЕВ СТАЛ ПЕШКОЙ В ИГРЕ ЛЕВОЧКИНА
11:40 Выборы президента в Польше: во второй тур вышли Дуда и мэр Варшавы
КАРТА 11:15 Сегодня в Украину вернутся грозовые дожди, но жара не спадет
10:42 Спецгруппа ГСЧС отыскала заблудившихся на Говерле туристов
10:14 В Украине резко упал показатель заражения коронавирусом - обновленная ситуация по областям
09:38 Штрафы за превышение скорости в Украине хотят увеличить почти в 30 раз
09:11 Ученые выяснили, что COVID-19 наносит большой вред не только легким, но и почкам
фото 08:39 За два часа в Закарпатье выпала 20-дневная норма дождей - вода снова поднялась