Коронавирус Украинские заробитчане ринулись в Финляндию

2020-06-29 21:30 300

В этом году в Финляндии на сельскохозяйственных работах занято примерно 9000 украинцев.

Об этом в комментарии РИА Новости сообщила представитель Миграционной службы Финляндии Туули Хухтилайнен.

"Всего Финляндия выдала 8,7 тысячи разрешений на сезонную работу в 2020 году, в основном гражданам Украины", - отметила она.

Так, в 2020 году, в Финляндии, на посадке и сборе урожая заняты в основном украинцы и всего104 россиянина.

Хухтилайнен также сообщила, что в 2020 году на Украине выдали 300 виз для сельскохозяйственных работ.

"Лишь 67 граждан России получили разрешение на сезонную работу. Примерно такое же количество было и в 2019 году. Но россияне обычно прибывали на сезонную работу по визам", - добавила Хухтилайнен.

Ранее «Хвиля» сообщала, посол Украины в Венгрии Любовь Непоп сообщила, что долгосрочные рабочие визы украинцам венгерская сторона начала снова оформлять с 15 июня.

С тех пор, как 16 мая было открыто пеший переход в пункте пропуска «Шегини-Медика», видео об ужасных условиях, в которых приходится преодолевать границу украинцам, активно распространяются сетями и СМИ.

С 13 июня Польша открыла границу для граждан из стран Европейского Союза, которым при пересечении границы не нужно проходить двухнедельную обсервацию из-за глобальной пандемии коронавирусной инфекции. При этом гражданам Украины до сих пор запрещен въезд в Польшу в туристических целях.

Украинские авиалинии МАУ закрыли продажу билетов на международные направления до 1 августа.

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