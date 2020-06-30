Коронавирус 1 июля Евросоюз открывает границы для туристов - стали известны подробности

2020-06-30 09:40 345
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В ЕС утвердили список стран, для граждан которых с 1 июля отменят карантинные ограничения на въезд, сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter.

Подробности решения пока неизвестны, но по информации источников речь идет об утвержденном списке из 15 стран.

"Письменная процедура в отношении необязательного списка из 15 стран, чьи граждане смогут путешествовать в ЕС с 1 июля, наконец начата Советом ЕС. Грузия, Сербия и Черногория включены", - написал Джозвяк.

Письменную процедуру используют, когда есть достаточное количество голосов по тексту решения, а обстоятельства требуют его одобрения как можно быстрее, не дожидаясь формальной встречи. При этом решение не является обязывающим для стран ЕС, поэтому нельзя исключать наличие исключений для граждан Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС может не открыть границы для украинцев и после 1 июля. С той динамикой эпидемии коронавируса, которая наблюдается в Украине, Евросоюз может оставить границы закрытыми. Позже в СМИ появилась информация, что украинцам планируют разрешить въезд в ЕС. Ряд стран, среди которых и Украина, хотят включить в "белый список" уже с начала июля, но пока нет уверенности, что перечень будет утвержден.

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