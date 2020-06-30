Коронавирус Число зараженных коронавирусом в Украине приближается к 45 тысячам

2020-06-30 11:42 120
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В Украине за сутки обнаружили 706 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По состоянию на  30 июня общее число заразившихся коронавирусом в Украине составляет 44 334, умерли 1159 человек, выздоровели - 19 115 пациентов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила об ускорении темпов пандемии коронавируса на глобальном уровне в связи с ослаблением карантина во многих странах.

Всего в мире коронавирусом заразились более 10,1 млн человек, более 502 тыс. умерли.

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