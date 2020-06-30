Коронавирус В Украине удвоилось число тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции

2020-06-30 15:15 231

В последнее время в Украине почти вдвое увеличилось количество госпитализированных из-за коронавируса. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов и добавил, что это потенциальная угроза жизни и здоровью людей.

"Если с 18 по 24 мая мы фиксировали, количество госпитализированных лиц было на уровне 749 за неделю, то на прошлой неделе, то есть с 22 по 28 июня, это количество составляет 1 410", - сказал Максим Степанов.

Медики госпитализируют только пациентов, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.

Также в Минздрав регистрируют резкий рост количества больных с пневмонией. При этом количество таких случаев также возросло почти вдвое - с 2572 до 4705 случаев.

По состоянию на 30 июня в Украине зафиксировали 44 334 инфицированных, вылечились - 19 115 человек, умерли - 1159.

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