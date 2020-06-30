Политика Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро выдворил из страны дипломатов ЕС

2020-07-01 09:10 123

Считающий себя легитимным лидер Венесуэлы Николас Мадуро выдворяет из страны посла Европейского Союза Изабель Брильанте Педросу.

"Самолет можно одолжить ей, чтобы улететь", - сказал президент во время выступления на государственном телевидении Венесуэлы.

Мадуро дал Педросе 72 часа на то, чтобы она уехала из Венесуэлы. Решение выслать европейского посла венесуэльский лидер принял через несколько часов после того, как ЕС ввел санкции в отношении лояльных ему чиновников.

Так, 11 должностных лиц и парламентариев подпали под санкции ЕС в связи с их действиями против демократического функционирования Национального собрания Венесуэлы. Санкции ЕС, которые уже действуют в отношении 36 венесуэльцев, включают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов.

Напомним, в Венесуэле около полутора лет продолжается борьба за власть между левонационалистическим правительством во главе с Мадуро и правоцентристской оппозицией во главе с председателем парламента Хуаном Гуайдо. В январе 2019 года Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, что было признано более чем 50 государствами. Однако Николас Мадуро, на стороне которого находится армия, по-прежнему удерживает власть в стране.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире