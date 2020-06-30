Коронавирус В Украине хотят снизить порог сдачи ВНО из-за коронавируса

2020-06-30 19:00 237
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Из-за эпидемиологической ситуации в Украине хотят снизить порог сдачи внешнего независимости оценивания (ВНО). Однако решение о пороге примут перед тем как участники получат результаты.

Об этом сообщила замдиректора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, количество поступающих в этом году не может быть меньше. Только если они сами не захотят поступать.

Вакуленко отметила, что в 2020 году порог для сдачи ВНО уже был уменьшен для пробного тестирования. Так, в прошлом году порог составлял 21 балл, а в этом году на пробном - 19.

"Порог обычно устанавливается через три недели после проведения тестирований. Мы будем настаивать на том, чтобы порог был ниже, чем в прошлом году - ниже 21", - сказала она.

Например, в прошлом году порог был 21 по украинскому языку, а на пробном этого года порог был уже 19.

"Если в прошлом году участник, который набрал 19 не мог подавать документы на поступление, то в этом году сможет, если установим такой порог. Это именно из-за карантина. Ведь было сложно учиться. Мы это осознаем", - заявила Вакуленко.

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