В Киеве из-за ухудшения ситуации с COVID-19 начали постепенно усиливать карантин

Городские власти Киева усиливают противоэпидемические мероприятия и ограничивают работу заведений общественного питания и кинотеатров до 22 часов.
"В соответствии с постановлением правительства, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22.00 часов.
Ограниченно также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - до 22 часов", - сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, ограничение - вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни.
Напомним, в столице сегодня
За минувшие сутки в Киеве зафиксировали еще 101 случай заражения коронавирусом, в то время, как выздоровели лишь 35 человек.
Как сообщил Виталий Кличко в Telegram, среди заболевших – семь медиков.
Всего заболели:
"В больницы столицы госпитализировали девять пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей", - говорится в сообщении.
Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Оболонском и Днепровском районах - по 15. В Дарницком - 14. А в Деснянском районе - 11 случаев. Всего в столице уже 5 138 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Преодолели коронавирус 1598 жителей Киева.
В больницах столицы сегодня находятся 274 больных, том числе, 11 детей. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 66 жителей столицы.
"К сожалению, увеличивается количество больных в тяжелом состоянии. Их сегодня 48. 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - написал Кличко.
Он также отметил, что больницы первой волны, рассчитанной почти на 900 коек, заполнены на 31% (8 городских больниц и 2 родильных дома).
"Если понадобится - для второй волны приема больных - город подготовил около 800 коек в еще 7 больницах столицы", - сообщил Кличко, указав, что дополнительно созданы места в Александровской больнице, где выделили еще один корпус для приема и лечения больных коронавирусом – всего 70 койкомест. А также - места в специализированных медицинских учреждениях.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как не заразиться коронавирусом