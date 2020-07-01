Коронавирус В Киеве из-за ухудшения ситуации с COVID-19 начали постепенно усиливать карантин

2020-07-01 13:16 231

Городские власти Киева усиливают противоэпидемические мероприятия и ограничивают работу заведений общественного питания и кинотеатров до 22 часов.

"В соответствии с постановлением правительства, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22.00 часов.

Ограниченно также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - до 22 часов", - сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, ограничение - вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни.

Напомним, в столице сегодня

За минувшие сутки в Киеве зафиксировали еще 101 случай заражения коронавирусом, в то время, как выздоровели лишь 35 человек.

Как сообщил Виталий Кличко в Telegram, среди заболевших – семь медиков.

Всего заболели:

46 женщин в возрасте от 19 до 83 лет

48 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет

3 девочки, которым 1, 6 и 14 лет и 4 мальчика, от 1 месяца до 13 лет.

"В больницы столицы госпитализировали девять пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Оболонском и Днепровском районах - по 15. В Дарницком - 14. А в Деснянском районе - 11 случаев. Всего в столице уже 5 138 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Преодолели коронавирус 1598 жителей Киева.

В больницах столицы сегодня находятся 274 больных, том числе, 11 детей. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 66 жителей столицы.

"К сожалению, увеличивается количество больных в тяжелом состоянии. Их сегодня 48. 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - написал Кличко.

Он также отметил, что больницы первой волны, рассчитанной почти на 900 коек, заполнены на 31% (8 городских больниц и 2 родильных дома).

"Если понадобится - для второй волны приема больных - город подготовил около 800 коек в еще 7 больницах столицы", - сообщил Кличко, указав, что дополнительно созданы места в Александровской больнице, где выделили еще один корпус для приема и лечения больных коронавирусом – всего 70 койкомест. А также - места в специализированных медицинских учреждениях.

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