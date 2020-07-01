Коронавирус Киев срочно готовят ко второй волне эпидемии коронавируса

2020-07-01 15:12 75

Киев срочно готовят ко второй волны эпидемии коронавируса, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"В случае необходимости, для второй волны приема больных - в столице подготовили почти 800 коек в медицинских учреждениях города", - рассказал Кличко.

По его словам больницы первой волны эпидемии сейчас они заполнены на 31%.

"Это 8 городских больниц и 2 родильных дома. Дополнительно созданы места в Александровской больнице. Там выделили еще один корпус для приема и лечения больных коронавирусом - еще 70 койкомест. А также - места в специализированных медицинских учреждениях" - сказал мэр столицы.

Напомним, в Украине на сегодняшний день зафиксировано 44 998 случаев заражения коронавирусом. За сутки Covid-19 подтвердили у 664 человек.

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