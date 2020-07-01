Коронавирус Зеленский срочно потребовал заняться налогами

2020-07-01 17:30 261

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил представленный 30 июня на заседании Нацсовета реформ законопроект о налоге на выведенный капитал.

Об этом сообщили в Офисе президента.

«Любую реформу, если вы не готовы внедрять, — не надо ее трогать. Мне кажется, что если мы внедряем налог на выведенный капитал, то внедряйте. Внедряйте — и все. Если он улучшает жизнь людей — надо внедрять. Без этих „вправо“, „влево“, „немного“, „попробуем“. Мне так кажется», — заявил президент.

Также на заседании Нацсовета реформ было принято решение о продолжении работы над дальнейшим совершенствованием данного законопроекта.

Отметим, что о возможном введении с 1 января 2021 года налога на выведенный капитал еще в ноябре 2019 года заявил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Отметим, что в МВФ выступили против введения такого налога, поскольку это «может навредить стране в нескольких плоскостях».

В МВФ подчеркнули, что при введении налога на выведенный капитал Украина может потерять минимум 1,7% ВВП 2020-2021 года. Также в Фонде заявили, что нововведение не гарантирует увеличения инвестиционных потоков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерстве финансов Украины считают, что налог на выведенный капитал является важной инициативой, имеющей преимущество как для бизнеса, так и государства, однако она также несет риски.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире