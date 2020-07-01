Коронавирус Появилась информация для абитуриентов о вступительной кампании-2020

2020-07-01 21:00 195

Минобразования опубликовало на сайте информацию о графике и особенностях вступительной кампании в ВУЗы.

Министерство образования и науки обнародовало информационные материалы к вступительной кампании 2020 года. Данные о графике и особенностях поступления опубликованы на сайте МОН в среду, 1 июля.

Регистрация электронных кабинетов для вступления в бакалавриат начнется 1 августа, прием заявлений в ЗВО продлится с 13 по 22 августа.

Вступительные экзамены и творческие конкурсы на бюджетную форму обучения пройдут с 1 по 12 августа, на контрактную форму обучения - с 13 по 22 августа.

Собеседования пройдут с 16 по 18 августа.

Рейтинговые списки поступающих на основе ЕГЭ, творческих конкурсов и экзаменов должны быть обнародованы не позднее 12:00 27 августа.

Подача документов на бюджетную форму обучения - до 31 августа, зачисление поступающих на бюджет - до 5 сентября.

В 2020 году предполагается совместный конкурс во все государственные учебные заведения, которые подчиняются МОН, Минздраву, Минкульту.

Абитуриенты, поступающие на основе полного общего среднего образования, могут подать пять заявлений на бюджетную форму обучения.

Конкурсный балл установлен не менее 140 баллов области знаний 08 Право, 28 Публичное управление и администрирование и 29 Международные отношения, не менее 130 баллов на 226 Фармация, промышленная фармация.

Минимальный конкурсный балл на бюджет на основе полного общего среднего образования определен на уровне 125 баллов.

В 2020 году принимаются сертификаты ВНО по 2017-2020 годы на бакалавриат, из Единого вступительного экзамена и Единого вступительного экзамена в магистратуру - сертификаты только 2020 года.

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