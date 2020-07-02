Спорт Благодаря голу Ярмоленко Челси проиграл впервые за шесть туров

2020-07-02 10:41 258
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Вест Хэм вырвал победу у Челси в матче 32-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Обе команды разыгрались ближе к концовке первого тайма. Сначала Виллиан вывел гостей вперед точным ударом "с точки". Вест Хэм ответил голом Томаша Соучека.

В начале второй половины игры Майкл Антонио вывел Вест Хэм вперед. Спустя 20 минут Виллиан оформил дубль. Победную точку в матче поставил украинский легионер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко. Футболист появился на поле на 77-й минуте и сразу же принялся "кошмарить" оборону Челси.

В концовке встречи украинец все же добился своего - Андрей приблизился к штрафной, сметился в центр, а затем прострелил точно в левый угол ворот Кепы.

Челси проиграл впервые за последние шесть туров. Сейчас команда Фрэнка Лэмпарда занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ (54 очка). Вест Хэм, в свою очередь, с 30-ю баллами располагается на 16-й строчке в турнирной таблице.

Статистика поединка Вест Хэм — Челси 3:2

Голы: Соучек, 45+4. Антонио, 51, Ярмоленко, 89 — Виллиан, 41 (пен.), 72

Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Райс, Соучек — Боуэн (Ярмоленко, 77), Форналс (Бальбуэна, 90+2), Лансини (Уилшир, 68) — Антонио.

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо — Баркли (Лофтус-Чик, 63), Канте, Ковачич (Маунт, 53) — Виллиан, Абрахам (Жиру, 63), Пулишич.

Предупреждения: Лансини, Райс — Виллиан.

 

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