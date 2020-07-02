Коронавирус Число зараженных COVID в Украине снова начало увеличиваться - где сегодня опасно

2020-07-02 11:42 174

За минувшие сутки в Украине лабораторно подтверждены 889 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Совет нацбезопасности и обороны, по состоянию на 2 июля зафиксировано 45 887 заболевших коронавирусом. На протяжении суток сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 12 пациентов, из них 3 в Киеве и в Закарпатской области - 2. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 1185 летальных случаев.

При этом за минувшие сутки выздоровели 505 человек по сравнению с 433 сутками ранее, всего - 20053. По состоянию на 2 июля болеют 24 649 человек, что на 372 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 выявили во Львовской области - 152, Киеве - 104, Ровенской - 95, Закарпатской - 85 и Волынской - 81.

А вот в Черкасской и Николаевской областях за 24 часа новых случаев не зарегистрировано.

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