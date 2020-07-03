Коронавирус В Украине начали массово умирать зараженные коронавирусом

2020-07-03 13:12 2262

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 876 новых случаев коронавируса, что несколько меньше, чем днем ранее, когда выявили 889 новых случаев. Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Однако за минувшие сутки резко увеличилось число смертельных случаев – их зафиксировали 27, что на 15 человек больше, чем днем ранее.

Также за вчера выздоровели от вируса 505 человек, как в прошлый раз.

Больше всего вчера зараженных выявили во Львовской области, Киеве, Закарпатской и Ровенской областях.

Общее число заразившихся за все время пандемии в Украине достигло 46 763 человек, из них 1 212 умерли и 20 558 выздоровели.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире