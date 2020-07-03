Коронавирус В Украине начали массово умирать зараженные коронавирусом

2020-07-03 13:12 2262
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 876 новых случаев коронавируса, что несколько меньше, чем днем ранее, когда выявили 889 новых случаев. Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Однако за минувшие сутки резко увеличилось число смертельных случаев – их зафиксировали 27, что на 15 человек больше, чем днем ранее.

Также за вчера выздоровели от вируса 505 человек, как в прошлый раз.

Больше всего вчера зараженных выявили во Львовской области, Киеве, Закарпатской и Ровенской областях.

Общее число заразившихся за все время пандемии в Украине достигло 46 763 человек, из них 1 212 умерли и 20 558 выздоровели.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Киеве продолжает расти число зараженных COVID - Кличко раскрыл реальные данные

2020-07-03 18:29 30

В следующем году украинцам придется выплатить по долгам рекордные 600 млрд

2020-07-03 17:34 129

Ученые выяснили, какие именно препараты совершенно бесполезны при COVID-19

2020-07-03 16:31 879

Коронавирус мутировал и стал еще опаснее. Новый штамм уже почти заменил Covid-19

2020-07-03 15:28 387

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Киеве продолжает расти число зараженных COVID - Кличко раскрыл реальные данные

2020-07-03 18:29 30

Ученые выяснили, какие именно препараты совершенно бесполезны при COVID-19

2020-07-03 16:31 879

Коронавирус мутировал и стал еще опаснее. Новый штамм уже почти заменил Covid-19

2020-07-03 15:28 387

Ким Чен Ын наивно считает, что коронавирус в Северную Корею не проник

2020-07-03 14:14 291
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Киеве продолжает расти число зараженных COVID - Кличко раскрыл реальные данные 2020-07-03 18:29 30
Ученые выяснили, какие именно препараты совершенно бесполезны при COVID-19 2020-07-03 16:31 879
Коронавирус мутировал и стал еще опаснее. Новый штамм уже почти заменил Covid-19 2020-07-03 15:28 387
Ким Чен Ын наивно считает, что коронавирус в Северную Корею не проник 2020-07-03 14:14 291

Лента

18:29 В Киеве продолжает расти число зараженных COVID - Кличко раскрыл реальные данные
17:34 В следующем году украинцам придется выплатить по долгам рекордные 600 млрд
16:31 Ученые выяснили, какие именно препараты совершенно бесполезны при COVID-19
15:28 Коронавирус мутировал и стал еще опаснее. Новый штамм уже почти заменил Covid-19
фото 14:46 Ватикан канонизирует подростка, создавшего виртуальный каталог чудес
14:14 Ким Чен Ын наивно считает, что коронавирус в Северную Корею не проник
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 13:45 Верховная Рада рассматривает отставку главы НБУ Якова Смолия и главы АМКУ - ОНЛАЙН
13:12 В Украине начали массово умирать зараженные коронавирусом
12:43 Знаменитый Женевский автосалон состоится не ранее 2022 года
12:11 За пьянство за рулем в Украине ввели уголовную ответственность