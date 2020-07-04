Коронавирус Еврокомиссия одобрила препарат для лечения COVID-19 в ЕС

2020-07-04 15:00 345

Европейская Комиссия (ЕК) в пятницу, 3 июля, позволила использовать препарат ремдесивир для лечения COVID-19. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис, передает УНН со ссылкой на DW.

“Мы выдаем такое разрешение менее чем через месяц после подачи заявления, что ясно демонстрирует решимость ЕС быстро реагировать на появление новых методов лечения”, — заявила она.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало принять ремдесивир для лечения пациентов старше 12 лет, страдающих от пневмонии и требуют кислородной поддержки.

Как пишет издание, исследование, проведенное американским Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний, показало, что ремдесивир ускоряет процесс выздоровления. В среднем препарат сокращает госпитализацию пациентов с 15 до 11 дней. Ранее использование препарата одобрили в США, Японии и Южной Кореи.

Между тем председатель комиссии по лекарствам Немецкой ассоциации врачей Вольф-Дитер Людвиг раскритиковал разрешение на использование ремдесивира. “Это очень поспешное решение”, — сказал он в эфире канала rbb. По его словам, до сих пор непонятно, действительно ли препарат предотвращает смерть от коронавируса. Он также отметил, что утверждение препарата базировалось лишь на одном исследовании, которое не было окончательно оценено.

Ремдесивир был разработан американской биотехнологической компанией Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола, а позже показал эффективность в борьбе с возбудителями коронавирусов SARS и MERS. Несколько дней назад Еврокомиссия сообщила о переговорах с Gilead Sciences, чтобы препарат был доступен в 27 странах-членах ЕС. В США стоимость пятидневного лечения ремдесивиром для застрахованных пациентов стоит 2340 долларов, а частных — 3120 долларов.

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