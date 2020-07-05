Мир фото В США протестующие снесли статую Колумбу и сбросили ее в море

2020-07-05 10:17 99
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В субботу, 4 июля, активисты в Балтиморе снесли статую Христофору Колумбу, после чего решили утопить его в бухте.

Об этом сообщает The Baltimore Sun.

Инцидент произошел в День Независимости США. Памятник, установленный в районе Маленькая Италия, сперва повалили при помощи веревки, а после этого – покатили в сторону городского порта, где и сбросили в воду.

В этот момент в городе запускали фейерверки в честь праздника. Как известно, мореплавателя обвиняют в геноциде коренного населения Америки, требуя пересмотреть взгляды на его наследие.

Ранее мы писали о том, что в американском городе Ричмонд, (расположен в штате Вирджиния), демонтировали статую генерала конфедератов Томаса Джексона, известного также под прозвищем "Каменная стена". Это случилось после того, как мэр города Левар Стоуни отдал распоряжение о сносе всех памятников героям Конфедерации, установленных в городе.

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фото В США протестующие снесли статую Колумбу и сбросили ее в море 2020-07-05 10:17 99
видео Очевидцы сняли на видео, как орел схватил акулу из моря 2020-07-04 14:30 10863
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