Коронавирус В Украине ввели запрет на вывоз донорской крови

2020-07-05 10:46 72

Но если другим странам нужна гумпомощь, то вывоз крови разрешается

С сегодняшнего дня, 5 июля, в Украине вступил закон, разрешающий ввоз для военнослужащих вакцины без регистрации и запрещающий вывоз донорской крови.

Закон упростил действующую процедуру регистрации лекарств, которая предусматривает, что их можно зарегистрировать только после исчерпания срока патентной защиты оригинального препарата.

Документ предусматривает:

разрешение ввоза вакцины для военнослужащих и гражданского персонала украинских миротворческих миссий за границей без регистрации;

упрощение ввоза в Украину наркотических и психотропных лекарственных средств, в которых нуждаются тяжелобольные;

запрет вывоза стратегического ресурса - донорской крови и ее компонентов.

Отметим, что ывоз разрешается в случае, когда правительство принимает решение о предоставлении гуманитарной помощи другим странам, или если наши медучреждения полностью обеспечены плазмой и донорской кровью.

2 июня Рада одобрила соответствующий проект закона №2429 во втором чтении, за него проголосовали 332 нардепа, а за основу он был принят еще в конце прошлого года.

Ранее в Минздраве рассказали о посмертном донорстве и что об этом думают украинцы.

А также Кабмин облегчил продажу донорской крови за границу.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире