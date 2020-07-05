В Украине ввели запрет на вывоз донорской крови

С сегодняшнего дня, 5 июля, в Украине вступил закон, разрешающий ввоз для военнослужащих вакцины без регистрации и запрещающий вывоз донорской крови.
Закон упростил действующую процедуру регистрации лекарств, которая предусматривает, что их можно зарегистрировать только после исчерпания срока патентной защиты оригинального препарата.
Документ предусматривает:
Отметим, что ывоз разрешается в случае, когда правительство принимает решение о предоставлении гуманитарной помощи другим странам, или если наши медучреждения полностью обеспечены плазмой и донорской кровью.
2 июня Рада одобрила соответствующий проект закона №2429 во втором чтении, за него проголосовали 332 нардепа, а за основу он был принят еще в конце прошлого года.
Ранее в Минздраве рассказали о посмертном донорстве и что об этом думают украинцы.
А также Кабмин облегчил продажу донорской крови за границу.
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