Коронавирус В Украине запретили начислять пеню и штрафы по кредитам

2020-07-05 11:16 411
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4 июля в Украине вступил в силу закон, запрещающий банкам штрафовать клиентов за просрочку платежей по кредитам.

Согласно документу украинцы, имеющие кредиты в банках, не обязаны оплачивать штрафы и пеню во время карантина, а также еще на протяжении 30 дней после его окончания.

Соответствующие изменения уже внесли в Хозяйственный кодекс.

Напомним, законопроект №3257, так называемый законопроект о кредитных каникулах, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении 13 мая. За то, чтобы украинцев не штрафовали за неуплату кредита во время карантина проголосовали 278 нардепов.

В Украине уже введен запрет на такие неустойки для физических лиц, а теперь его будут расширять и на предпринимателей.

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации, СБУ, Офис генпрокурора, Государственная налоговая служба и Государственная служба финмониторинга остановили противоправный механизм формирования сумм налоговых кредитов с НДС для предпринимателей.

Также сообщалось, что фракция "Слуга народа" рассчитывает назначить нового главу Национального банка Украины на последней пленарной неделе этой сессии – 14–17 июля.

Напомним, глава Нацбанка Яков Смолий подал в отставку из-за "политического давления". Он отметил, что президент Владимир Зеленский и правительство выдвигали ему требования по инфляции и курсу гривны к доллару.

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