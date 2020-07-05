Детали видео Дубинский попал в скандал на дешевом пиаре

2020-07-05 12:29 420
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Один из кандидатов в мэры Киева, народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский пересел с «Лексуса» на велосипед. Правда, не совсем, а только на несколько минут – для съемки рекламного ролика. Об этом, ссылаясь на видео, снятое одним из киевлян, пишет блогер Денис Петров.

 

«Когда еще увидишь целого нардепа, который рвется в меры Киева, на одной из улиц столицы верхом на велосипеде, - пишет блогер. - А вот одному киевлянину удалось запечатлеть, как «слуга народа» Александр Дубинский выходит из шикарного Лексуса и пересаживается на велосипед. И как выдумаете для чего? Для съемки рекламного ролика».

Правда, сказать, что Саша крутил педали – это будет преувеличением, подчеркивает Денис Петров. Так, с трудом взгромоздился на заранее подготовленное двухколесное транспортное средство, посидел на нем немного в окружении операторов, может даже что-то умное на камеру сказал.

Место съемки Дубинский спешно покинул, по словам блогера, тоже на машине. Причем, не на «Лексусе», который так и оставил неправильно припаркованным, а на «Мерседесе». «Ну какой к чертям велик, когда есть такие прекрасные машины в автопарке. Саша, как и мама любит скорость!!!»

Автор поста напомнил читателям историю, когда журналисты выяснили, что мама Дубинского, простая пенсионерка, является обладательницей семи элитных авто. Происхождение автопарка, которому можно позавидовать, Дубинский объяснил просто: «Мама любит скорость».

«Впрочем, такой стиль и зашквары стали для Саши нормой. Чего только стоит его перл во время программы «Право на власть» по поводу отставки Смолия. «Еб...м Смолия в тупой собачий рот в прямом эфире», – написал он в своем Instagram. И этого человека в «Слуге народа» сделали ответственным за местные выборы в Киевской области. Чем они только думали?», - недоумевает Денис Петров.

Блогер также напомнил, что даже дети в детском саду знают, что Дубинский – человек бывшего владельца «Приватбанка» Игоря Коломойского, и годы работы Дубинского на канале «1+1» зря не прошли, и «своей недавней самозабвенной борьбой против «антиколомойского» закона Дубинский четко показал, кто есть ху».

«Вопрос в другом – а чем думал Коломойский? Неужели в его кукольном театре не нашлось менее токсичной марионетки? Невооруженным взглядом видно, что Дубинский своим поведением вызывает все больше отвращения у людей. Понятно, что после пятничных дебатов с Качурой у него еще больше выросли крылья. Но демонстративное пересаживание c «Лексуса» на велосипед, и с велосипеда в «Мерседес» на глазах изумленных киевлян – это плевок в их сторону…», считает Денис Петров.

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