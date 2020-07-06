Коронавирус В Китае на смену коронавирусу пришла чума

2020-07-06 19:00 717

В городском округе Баян-Нур на севере Китая власти объявили третий уровень опасности из-за вспышки бубонной чумы.

Об этом сообщает газета "Синьцзинбао" со ссылкой на комитет здравоохранения города Баян-Нур.

Один случай заболевания выявлен в автономном районе Внутренняя Монголия. Также в больницу Баян-Нура госпитализировали мужчину с признаками этой инфекции.

"Пациент бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное", - отметили в комитете здравоохранения города Баян-Нур.

Власти предупредили граждан, что бубонная чума передается от человека к человеку и очень заразна.

Также они призвали местных жителей не употреблять в пищу мясо грызунов, которые могут быть переносчиками. В частности, монгольских сурков.

Взрослый человек при заражении может погибнуть в течение 24 часов. Летальность при отсутствии лечения крайне высока.

Ранее, в начале июля в Западной Монголии была зафиксирована вспышка бубонной чумы. В больницу доставили 27-летнего мужчину и женщину (возраст не уточняется). Последняя находилась в критическом состоянии. После заболевания с ней прямо контактировали 60 человек и косвенно - 400. Известно, что причиной заражения стало то, что оба жителя Монголии съели сырое мясо сурка.

В регионе ввели карантин, а также запретили въезд и выезд автотранспорта.

Симптомы бубонной чумы: высокая температура тела, головные боли, озноб и общая слабость, увеличение лимфатических узлов, тяжелая интоксикация организма, геморрагический синдром (дефицит факторов свертывания крови).

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