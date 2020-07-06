Коронавирус Некоторые хотят умереть: врач рассказал о главной сложности лечения коронавируса

2020-07-06 18:30 765
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Критически больные пациенты с коронавирусом, которых вывели из длительной комы, говорят, что они хотели бы умереть.

Об этом сообщает лондонский доктор-консультант Зудин Путучери.

Он рассказал, что пациенты после комы борются с измененным состоянием сознания, которое вызывает у них бред и галлюцинации, и приводит к путанице.

"Некоторые люди смогут через два-три года сказать, что они счастливы быть живыми. Некоторые скажут, что предпочли бы умереть - все сводится к тому, что люди считают хорошим качеством жизни", - рассказывает доктор.

Эксперт сказал, что пациенты сталкиваются с такой борьбой за выздоровление не только из-за своего критического заболевания, но и из-за интенсивных лекарств, необходимых для их лечения.

Самая большая проблема при нахождении в коме - истощение мышц, рассказывает доктор-консультант. Тяжелобольные пациенты в коме трудоспособного возраста теряют около 2-3% мышечной массы в день, что для пациента весом 90 кг означает потерю 1-2 кг в день.

Также по словам Путучери, когда пациент покидает больницу, он все еще нуждается в интенсивной реабилитации - в течение от одного до пяти лет ему, вероятно, потребуется помощь в повседневных движениях, таких как вставание с кровати и поход в ванную. Кроме этого, некоторые пациенты не смогут вновь работать после проведения интенсивной терапии.

Издание отмечает, что долгосрочные физические воздействия на пациентов с коронавирусом все еще изучаются экспертами во всем мире. К сожалению, некоторые пациенты страдают от необратимого повреждения легких, почек и сердца и даже от повреждения мозга. Эксперты утверждают, что через несколько месяцев некоторые из них страдают одышкой, усталостью и мышечной болью.

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