Коронавирус Число зараженных COVID в Украине приблизилось к 50 тысячам - ситуация по областям

2020-07-07 13:46 339
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За минувшие сутки в Украине  зафиксировано 564 новых случая заражения коронавирусом. По данным МОЗ в стране уже 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1283 летальных, 22193 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 564 новых случая. Всего проведено 731 858 тестирований методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая область - 1979 случаев
  • Волынская область - 2788 случаев
  • Днепропетровская область - 1116 случаев
  • Донецкая область - 686 случаев*
  • Житомирская область - 1469 случаев
  • Закарпатская область - 3458 случаев
  • Запорожская область - 598 случаев
  • Ивано-Франковская область - 2744 случая
  • Кировоградская область - 663 случая
  • г. Киев - 5665 случаев
  • Киевская область - 2809 случаев
  • Львовская область - 6445 случаев
  • Луганская область - 85 случаев*
  • Николаевская область - 461 случай
  • Одесская область - 1919 случаев
  • Полтавская область - 325 случаев
  • Ровенская область - 4228 случаев
  • Сумская область - 321 случай
  • Тернопольская область - 2108 случаев
  • Харьковская область - 2416 случаев
  • Херсонская область - 196 случаев
  • Хмельницкая область - 842 случая
  • Черновицкая область - 5032 случая
  • Черкасская область - 678 случаев
  • Черниговская область - 576 случаев

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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