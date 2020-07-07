Коронавирус Число зараженных COVID в Украине приблизилось к 50 тысячам - ситуация по областям

2020-07-07 13:46 339

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 564 новых случая заражения коронавирусом. По данным МОЗ в стране уже 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1283 летальных, 22193 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 564 новых случая. Всего проведено 731 858 тестирований методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

Винницкая область - 1979 случаев

Волынская область - 2788 случаев

Днепропетровская область - 1116 случаев

Донецкая область - 686 случаев*

Житомирская область - 1469 случаев

Закарпатская область - 3458 случаев

Запорожская область - 598 случаев

Ивано-Франковская область - 2744 случая

Кировоградская область - 663 случая

г. Киев - 5665 случаев

Киевская область - 2809 случаев

Львовская область - 6445 случаев

Луганская область - 85 случаев*

Николаевская область - 461 случай

Одесская область - 1919 случаев

Полтавская область - 325 случаев

Ровенская область - 4228 случаев

Сумская область - 321 случай

Тернопольская область - 2108 случаев

Харьковская область - 2416 случаев

Херсонская область - 196 случаев

Хмельницкая область - 842 случая

Черновицкая область - 5032 случая

Черкасская область - 678 случаев

Черниговская область - 576 случаев

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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