Число зараженных COVID в Украине приблизилось к 50 тысячам - ситуация по областям
2020-07-07 13:46 339
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 564 новых случая заражения коронавирусом. По данным МОЗ в стране уже 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1283 летальных, 22193 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 564 новых случая. Всего проведено 731 858 тестирований методом ПЦР", - говорится в сообщении.
Ситуация с коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая область - 1979 случаев
- Волынская область - 2788 случаев
- Днепропетровская область - 1116 случаев
- Донецкая область - 686 случаев*
- Житомирская область - 1469 случаев
- Закарпатская область - 3458 случаев
- Запорожская область - 598 случаев
- Ивано-Франковская область - 2744 случая
- Кировоградская область - 663 случая
- г. Киев - 5665 случаев
- Киевская область - 2809 случаев
- Львовская область - 6445 случаев
- Луганская область - 85 случаев*
- Николаевская область - 461 случай
- Одесская область - 1919 случаев
- Полтавская область - 325 случаев
- Ровенская область - 4228 случаев
- Сумская область - 321 случай
- Тернопольская область - 2108 случаев
- Харьковская область - 2416 случаев
- Херсонская область - 196 случаев
- Хмельницкая область - 842 случая
- Черновицкая область - 5032 случая
- Черкасская область - 678 случаев
- Черниговская область - 576 случаев
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
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