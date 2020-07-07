Коронавирус Отдых на воде в разгар пандемии: Ляшко срочно обратился к украинцам, «если проглотить воду…»

2020-07-07 18:00 123
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, можно ли заразиться китайским вирусом, купаясь в водоеме

Уточнение по этому поводу он сделал в интервью на 24 канале.

Ранее Министерство здравоохранения заявило, что после консультации с институтом эпидемиологии инфекционных болезней, они пришли к выводу, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя болезни.

Ляшко добавил, что это касается также морской и речной воды. То есть, если купаться в море, в реке или в бассейне – заразиться китайским вирусом нельзя. Отдых на воде разрешен во всех странах мира при соблюдении определенных противоэпидемических норм.

Главный санврач добавил, что если проглотить воду, в которую кто-то плюнул, вероятность заразиться все же существует, но это не может привести к эпидемии или массовым вспышкам. Ляшко отметил, что это нельзя исключить, потому что, купаясь может быть тот же социальный контакт.

"Могут капельки слизи при чихании, кашлянии или дыхании выйти от больного человека, и может быть такое же инфицирование. То есть, это вопрос социальной дистанции", – подчеркнул главный санврач Украины.

Отметим, за минувшие сутки, 6 ибля, коронавирус в Украине обнаружили у 564 человек, зафиксировано 21 летальный случай, 490 пациентов выздоровели.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 49 607 человек, из них 22 193 выздоровели, летальных исходов — 1283.

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