Политика У Зеленского заговорили об отдельном законе для русского языка

2020-07-07 21:00 312

В Украине должен быть принят отдельный закон, в котором будет прописан статус русского и других языков национальных меньшинств, проживающих на территории государства.

Что же касается Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", то он регулирует в правовом поле исключительно вопросы, связанные с украинским языком. Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский при рассмотрении конституционности закона 5670-д 7 июля.

"Верховная Рада должна принять отдельный закон, регулирующий статус русского языка и других языков нацменьшинств", – отметил он.

В то же время Вениславский подчеркнул, что глава государства Владимир Зеленский настаивает на том, что украинский язык был, есть и будет единственным государственным.

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