Коронавирус В МОЗ проговорились - реальное число зараженных в Украине уже может достигать 150 тысяч

2020-07-08 10:14 231

В Украине реальное число инфицированных коронавирусом может достигать 150 тысяч человек, что грозит ей стать эпицентром заболеваемости в Европе.

"Мы должны рассматривать и быть готовы к наиболее пессимистичным сценариям. Боимся ли мы? Боимся. Готовимся ли мы? Готовы. Но к стремительному росту количества случаев никто не будет готов", − сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью BBC News Украина.

По словам чиновника, математическое моделирование показывают, что в Украине в среднем обнаруживают около 35% зараженных. Однако главный санитарный врач считает, что никаких манипуляций с данными не происходит и ни в одной стране мира не регистрируют 100% всех больных.

При этом Ляшко уверен, что даже при всей готовности система здравоохранения не выдержит нагрузки, если больных коронавирусом станет слишком много.

"Уверен, что летом такого не может произойти, поскольку исключены другие гриппоподобные заболевания. Но если будем пренебрегать карантином, то прогнозы будут непредсказуемы", − добавил он.

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