Коронавирус В Украине произошел резкий рост числа зараженных covid-19 - ситуация по областям

2020-07-08 12:15 54
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В Украине зафиксирован резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом. За сутки выявлено 807 новых случаев заражения, хотя днем ранее эта цифра составляла 564. Лидируют по числу новых случаев Львовская область и Киев.

По данным Минздрава, выздоровело за день также рекордное количество граждан – 926. Всего с начала пандемии в Украине заразились 50 414 человек, из них 23 119 человек выздоровели, но  для 1306 болезнь закончилась летальным исходом .

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая область - 2002 случая
  • Волынская область - 2825 случаев
  • Днепропетровская область - 1120 случаев
  • Донецкая область - 713 случаев*
  • Житомирская область - 1484 случая
  • Закарпатская область - 3533 случая
  • Запорожская область - 599 случаев
  • Ивано-Франковская область - 2797 случаев
  • Кировоградская область - 664 случая
  • г. Киев - 5779 случаев
  • Киевская область - 2853 случая
  • Львовская область - 6562 случая
  • Луганская область - 87 случаев*
  • Николаевская область - 463 случая
  • Одесская область - 1984 случая
  • Полтавская область - 326 случаев
  • Ровенская область - 4304 случая
  • Сумская область - 323 случая
  • Тернопольская область - 2142 случая
  • Харьковская область - 2466 случаев
  • Херсонская область - 201 случай
  • Хмельницкая область - 863 случая
  • Черновицкая область - 5051 случай
  • Черкасская область - 695 случаев
  • Черниговская область - 578 случаев

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА Дожди, грозы и жара - синоптики обновили прогноз погоды на 8 июля

2020-07-08 11:42 111

В МОЗ проговорились - реальное число зараженных в Украине уже может достигать 150 тысяч

2020-07-08 10:14 228

Коронавирус может вызывать серьезные изменения в работе мозга

2020-07-08 09:12 228

Как подать электронную заявку для въезда в Венгрию и получить два разрешения

2020-07-08 08:39 888

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине произошел резкий рост числа зараженных covid-19 - ситуация по областям

2020-07-08 12:15 54

В МОЗ проговорились - реальное число зараженных в Украине уже может достигать 150 тысяч

2020-07-08 10:14 228

Коронавирус может вызывать серьезные изменения в работе мозга

2020-07-08 09:12 228

У больных коронавирусом обнаружили уникальный набор инфекций: как это поможет врачам

2020-07-07 21:30 1041
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Украине произошел резкий рост числа зараженных covid-19 - ситуация по областям 2020-07-08 12:15 54
В МОЗ проговорились - реальное число зараженных в Украине уже может достигать 150 тысяч 2020-07-08 10:14 228
Коронавирус может вызывать серьезные изменения в работе мозга 2020-07-08 09:12 228
У больных коронавирусом обнаружили уникальный набор инфекций: как это поможет врачам 2020-07-07 21:30 1041

Лента

12:15 В Украине произошел резкий рост числа зараженных covid-19 - ситуация по областям
КАРТА 11:42 Дожди, грозы и жара - синоптики обновили прогноз погоды на 8 июля
ТРАГЕДИЯ 11:16 Пожары в Луганской области: названо точное число пострадавших в огне
10:38 В Украине заявили о беспрецедентной возможности ввода миротворцев на Донбасс
10:14 В МОЗ проговорились - реальное число зараженных в Украине уже может достигать 150 тысяч
09:41 США выходят из ВОЗ - Вашингтон официально уведомил об этом генсека ООН
09:12 Коронавирус может вызывать серьезные изменения в работе мозга
08:39 Как подать электронную заявку для въезда в Венгрию и получить два разрешения
фото 08:11 Пожары в Луганской области: десятки сгоревших домов, много пострадавших и жертв
21:30 У больных коронавирусом обнаружили уникальный набор инфекций: как это поможет врачам