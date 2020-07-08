Коронавирус В Украине произошел резкий рост числа зараженных covid-19 - ситуация по областям

2020-07-08 12:15 54

В Украине зафиксирован резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом. За сутки выявлено 807 новых случаев заражения, хотя днем ранее эта цифра составляла 564. Лидируют по числу новых случаев Львовская область и Киев.

По данным Минздрава, выздоровело за день также рекордное количество граждан – 926. Всего с начала пандемии в Украине заразились 50 414 человек, из них 23 119 человек выздоровели, но для 1306 болезнь закончилась летальным исходом .

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

Винницкая область - 2002 случая

Волынская область - 2825 случаев

Днепропетровская область - 1120 случаев

Донецкая область - 713 случаев *

Житомирская область - 1484 случая

Закарпатская область - 3533 случая

Запорожская область - 599 случаев

Ивано-Франковская область - 2797 случаев

Кировоградская область - 664 случая

г. Киев - 5779 случаев

Киевская область - 2853 случая

Львовская область - 6562 случая

Луганская область - 87 случаев *

Николаевская область - 463 случая

Одесская область - 1984 случая

Полтавская область - 326 случаев

Ровенская область - 4304 случая

Сумская область - 323 случая

Тернопольская область - 2142 случая

Харьковская область - 2466 случаев

Херсонская область - 201 случай

Хмельницкая область - 863 случая

Черновицкая область - 5051 случай

Черкасская область - 695 случаев

Черниговская область - 578 случаев

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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