В Украине произошел резкий рост числа зараженных covid-19 - ситуация по областям
2020-07-08 12:15 54
В Украине зафиксирован резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом. За сутки выявлено 807 новых случаев заражения, хотя днем ранее эта цифра составляла 564. Лидируют по числу новых случаев Львовская область и Киев.
По данным Минздрава, выздоровело за день также рекордное количество граждан – 926. Всего с начала пандемии в Украине заразились 50 414 человек, из них 23 119 человек выздоровели, но для 1306 болезнь закончилась летальным исходом .
Ситуация с коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая область - 2002 случая
- Волынская область - 2825 случаев
- Днепропетровская область - 1120 случаев
- Донецкая область - 713 случаев*
- Житомирская область - 1484 случая
- Закарпатская область - 3533 случая
- Запорожская область - 599 случаев
- Ивано-Франковская область - 2797 случаев
- Кировоградская область - 664 случая
- г. Киев - 5779 случаев
- Киевская область - 2853 случая
- Львовская область - 6562 случая
- Луганская область - 87 случаев*
- Николаевская область - 463 случая
- Одесская область - 1984 случая
- Полтавская область - 326 случаев
- Ровенская область - 4304 случая
- Сумская область - 323 случая
- Тернопольская область - 2142 случая
- Харьковская область - 2466 случаев
- Херсонская область - 201 случай
- Хмельницкая область - 863 случая
- Черновицкая область - 5051 случай
- Черкасская область - 695 случаев
- Черниговская область - 578 случаев
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
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