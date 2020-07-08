Спорт Сегодня финал Кубка Украины: Динамо и Ворскла встретятся на арене Металлист

2020-07-08 14:45 258
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Сегодня на харьковском стадионе "Металлист" состоится финальный поединок Кубка Украины, в котором сойдутся киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла".

В итоговом матче турнира сойдутся 11-кратный обладатель данного трофея киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла", в активе которой только один Кубок.

Для обеих сторон сегодня победа крайне важна. "Динамо" давно не получало трофеев и несколько раз уже проигрывало борьбу во внутренних турнирах "Шахтеру".

Для "Ворсклы" победа в финале – место в Лиге Европы, что для полтавского клуба стало бы невероятным успехом. Некоторые СМИ пишут, что из 6 млн евро, которые клуб может получить от УЕФА за выход в группу, один миллион евро достанется игрокам за победу в финале.

Трансляция матча "Динамо" – "Ворскла" начнется в 21:00 на канале "Футбол 1".

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