Коронавирус Появилась еще одна версия пожаров на Луганщине

2020-07-08 16:30 177
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

 

Накануне был обстрел военного опорного пункта со стороны противника трассирующими боеприпасами, способными вызвать возгорание.

Попадание снарядов при обстрелах с территории неподконтрольных районов могло стать причиной масштабных лесных пожаров в Луганской области. Об этом в среду, 8 июля, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко на заседании правительства.

"У нас есть оперативная информация, что накануне был обстрел военного опорного пункта со стороны противника трассирующими боеприпасами", - сказал он.
 
Клименко также сообщил, что на сегодня зарегистрировано пять случаев смерти людей в результате возникших пожаров. 
 
"Первый - гражданин в поселке Смоляниново, 1957-го года рождения, два человека задохнулись на трассе в Смоляниново, 1953-го и 1955-го года рождения", - уточнил он.
 
Кроме того, сегодня утром в новоайдарской больнице умер гражданин, получивший 70% ожогов тела. "Около 11:10 была информация, что в поселке Волчье, где был дачный кооператив, гражданин пытался с зоны пожара выехать на своем автомобиле. Не доехал, начал задыхаться, вылез из автомобиля и наступила смерть", - сказал Клименко.
 
Напомним, утром 7 июля на территории двух лесничеств в Луганской области вспыхнули пожары, которые позже охватили несколько населенных пунктов. К ликвидации огня привлекли подразделения Нацгвардии и ВСУ.
 
 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире
загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Оксфорде озвучили принципиально новую гипотезу о происхождении китайского коронавируса

2020-07-06 08:39 1062

Коронавирус мутировал и стал еще опаснее. Новый штамм уже почти заменил Covid-19

2020-07-03 15:28 3252

Появилась информация для абитуриентов о вступительной кампании-2020

2020-07-01 21:00 966

Ляшко анонсировал еще одно смягчение карантина

2020-06-04 21:00 1140

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине ввели новый запрет, срочное решение Кабмина: что изменилось

2020-07-08 19:00 42

Дистанционное обучение в школах Киева продлят до конца карантина: что будет с 1 сентября

2020-07-08 18:30 99

Появилась еще одна версия пожаров на Луганщине

2020-07-08 16:30 177

Лёгкая форма коронавируса может сформировать временный иммунитет

2020-07-08 14:11 1248
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Украине ввели новый запрет, срочное решение Кабмина: что изменилось 2020-07-08 19:00 42
Дистанционное обучение в школах Киева продлят до конца карантина: что будет с 1 сентября 2020-07-08 18:30 99
Появилась еще одна версия пожаров на Луганщине 2020-07-08 16:30 177
Лёгкая форма коронавируса может сформировать временный иммунитет 2020-07-08 14:11 1248

Лента

19:00 В Украине ввели новый запрет, срочное решение Кабмина: что изменилось
18:30 Дистанционное обучение в школах Киева продлят до конца карантина: что будет с 1 сентября
18:00 Шмыгаль отреагировал на идею введения налога с гектара земли
17:30 В суде над Порошенко неожиданный поворот: избирать меру пресечения не будут
17:00 Иран уклоняется от компенсаций семьям жертв сбитого Боинга МАУ
16:30 Появилась еще одна версия пожаров на Луганщине
15:46 Стало известно, сколько США потратит на оборону Украины в 2021 году
15:14 СМИ подают в суд на президента из-за COVID - статья предусматривает 4 года тюрьмы
14:45 Сегодня финал Кубка Украины: Динамо и Ворскла встретятся на арене Металлист
14:11 Лёгкая форма коронавируса может сформировать временный иммунитет