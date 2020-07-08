Коронавирус Появилась еще одна версия пожаров на Луганщине

2020-07-08 16:30 177

Накануне был обстрел военного опорного пункта со стороны противника трассирующими боеприпасами, способными вызвать возгорание.



Попадание снарядов при обстрелах с территории неподконтрольных районов могло стать причиной масштабных лесных пожаров в Луганской области. Об этом в среду, 8 июля, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко на заседании правительства.

"У нас есть оперативная информация, что накануне был обстрел военного опорного пункта со стороны противника трассирующими боеприпасами", - сказал он.

Клименко также сообщил, что на сегодня зарегистрировано пять случаев смерти людей в результате возникших пожаров.

"Первый - гражданин в поселке Смоляниново, 1957-го года рождения, два человека задохнулись на трассе в Смоляниново, 1953-го и 1955-го года рождения", - уточнил он.

Кроме того, сегодня утром в новоайдарской больнице умер гражданин, получивший 70% ожогов тела. "Около 11:10 была информация, что в поселке Волчье, где был дачный кооператив, гражданин пытался с зоны пожара выехать на своем автомобиле. Не доехал, начал задыхаться, вылез из автомобиля и наступила смерть", - сказал Клименко.

Напомним, утром 7 июля на территории двух лесничеств в Луганской области вспыхнули пожары, которые позже охватили несколько населенных пунктов. К ликвидации огня привлекли подразделения Нацгвардии и ВСУ.

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