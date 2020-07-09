Спорт Финал Кубка Украины: Динамо одолело Ворсклу по пенальти

2020-07-09 08:39 258

Киевское Динамо стало победителем Кубка Украины-2019/20, обыграв в серии пенальти полтавскую Ворсклу.

Несмотря на то, что Ворскле прогнозировали игру от своих ворот, полтавцы со стартовых минут завладели инициативой. Уже на четвертой минуте Кулачу сантиметров не хватило, чтобы замкнуть прострел Кане. А на 10-й минуте Ворскла счет открыла. После подачи Кане с правого фланга Альюн не выиграл воздух на ближнем углу штрафной, но Сидорчук из-за этого мяч пропустил на дальнюю штангу, где уже ждал Степанюк, спокойно забивший.

Фактически сразу Динамо могло сравнивать счет, когда Сирота пробил головой после навеса с углового под перекладину, но голкипер дотянулся.

Спустя 10 минут Резник еще один раз невероятным образом выручил, когда Вербич замыкал прострел с левого фланга от Миколенко, но с двух метров попал во вратаря.

В следующем моменте Вербич уже не дал шансов Резнику. Де Пена скинул мяч головой на линию вратарской после подачи с правого фланга от Кендзеры, а Вербич развернулся и пробил в дальний угол.

После забитого мяча Динамо добавило в темпе, прижало полтавчан к их воротам, были неплохие моменты у Вербича и Де Пены, но Резник выручил свою команду.

Дебют второго тайма вновь остался за Ворсклой, у которой на первой минуте Кане ворвался в левый фланг штрафной после передачи Кулача, но пробил мимо дальней штанги, а в следующем моменте Степанюку не дали пробить.

Спустя еще пять минут Кулач не сумел с убойной позиции правильно подставить ногу под удар после передачи Степанюка.

После этого Динамо вновь захватило инициативу и стало давить на ворота Ворсклы. Неплохой удар был у Цитаишвили немного мимо ворот. Потом Резник невероятным образом ногой отразил рикошет от ноги своего же защитника после прострела Шепелева с правого фланга штрафной.

На 70-й минуте Шепелев отправил мяч в ворота после передачи Цыганкова, но арбитры спорно зафиксировали офсайд, который был у Вербича, но не было у автора взятия ворот.

Ближе к концу тайма команды успокоились, явно согласившись выяснить победителя противостояния в экстра-таймах.

Оба тайма по 15 минут команды провели на хорошей скорости, с большим напряжением, остротой у ворот Бущана и Резника, но все обошлось без 100% моментов и без голов. В итоге все решилось в серии пенальти, где зрители не увидели 16-летнего Павла Исенко, который стал героем серии пенальти с Мариуполем. Дело в том, что Степанюк получил травму и Юрий Максимов провел вынужденную замену.

Первые 14 ударов (по 7 у каждой команды) игроки пробили без помарок. После этого вратари по очереди отбили удары Сапая и Миколенко и лишь после того, как Баенко в стиле Терри пробил над перекладиной, Шабанов ударом в девятку принес Динамо победу.

Динамо — Ворскла 1:1 (по пен. — 8:7)

Голы: Вербич, 29 — Степанюк, 10

Динамо: Бущан — Кендзера, Сирота, Шабанов, Миколенко — Сидорчук — Цитаишвили (Цыганков, 60), Буяльский (Шапаренко, 99), Шепелев (Андриевский, 117), Де Пена — Вербич.

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Скляр (Шехич, 95), Пуцлин — Якубу (Опанасенко, 73), Кулач (Луизао, 76), Кане — Степанюк (Баенко, 114).

Предупреждения: Сирота, Шабанов, Буяльский, Вербич — Скляр, Пердута

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