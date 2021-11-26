Спорт Рома не оставила шансов Заре - украинская команда вылетела из Лиги конференций

2021-11-26 09:23

Последний в еврокубках украинский клуб провел свой поединок и достаточно предсказуемо вышел из игры. Чуда, увы, не произошло. Еще до старта матча пятого тура группового этапа Лиги конференций между Ромой и луганской Зарей шансов у команды Виктора Скрипника было не столь много. Тем более, Жозе Моуриньо принял решение выпустить практически основной состав.

Уже с первых минут Рома начала активно атаковать и имела несколько невероятно опасных моментов у ворот Мацапуры. Поначалу защитникам Зари помогала нереализация оппонентов, но все же на 15-й минуте Перес открыл счет.

Заря также создавала кое-какие моменты, но в основном это были дальние удары по воротам. На 33-й минуте Дзаньоло расстроил луганчан еще раз, забив второй гол.

На перерыв команды ушли со счетом 2:0 (а еще же пенальти не смогли забить) и с минимальным количество надежды на спасение у Зари, последние капли которой иссякли сразу после старта второй половины. Абрахам, который не реализовал в этом матче много моментов, все же поразил ворота. Проведя еще несколько моментов, Рома успокоилась и игра перешла в очень спокойное русло.

Забить Заре, несмотря на это, все же не удалось. А вот Абрахам еще раз попал точно в цель. В этот раз он был спиной к воротам, а точнее исполнил нечто похожее на гол Роберта Левандовски в матче с Динамо. На этом поединок можно было заканчивать, но правила есть правила и последние 15 минут команды еще домучились, после чего ушли отдыхать.

Из-за того, что в параллельном матче БудеГлимт одержали победу над ЦСКА, Заря потеряла шансы на выход из группы.

СТАТИСТИКА ПОЕДИНКА

Рома - Заря 4:0

Голы: Перес, 15, Дзаньоло, 33, Абрахам, 46, 75

Рома: Патрисиу — Манчини, Смоллинг (Ибаньес, 70), Кумбулла — Карсдорп, Верету, Мхитарян (Миссори, 78), Эль-Шаарави (Залевски, 70) — Перес, Абрахам (Майораль, 76), Дзаньоло (Шомуродов, 70).

Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо (Снурницын, 70) — Сайядманеш, Булеца, Цвек, Кабаев — Громов (Гладкий, 46), Шахаб (Назарина, 46).

Предупреждения: Карсдорп, Манчини