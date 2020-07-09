Спорт "Интрига, нервы и ошибки" - Михайличенко прокомментировал победу в Кубке Украины

2020-07-09 10:38 192

Динамо обыграло Ворсклу в финале Кубка Украины, в 12-й раз став обладателем этого трофея.

Для главного тренера "бело-синих" Алексея Михайличенко Кубок стал пятым трофеем на посту наставника команды. Ранее тренеру удавалось завоевать чемпионат и Кубок Украины в сезоне-2002/03, а также еще один чемпионат и Суперкубок в сезоне-2003/04.

Завоевав Кубок, столичное Динамо гарантировало себе как минимум место в групповом этапе Лиги Европы.

На послематчевой пресс-конференции после финала Кубка Украины наставник Динамо Алексей Михайличенко отдал должное сопернику, оценил судейство и рассказал о кадровой ситуации в команде.

"Это была настоящая кубковая игра, в которой присутствовали интрига, нервы, неиспользованные моменты, ошибки, дополнительное время и серия пенальти. Получился настоящий финал Кубка. Хочу поблагодарить Юрия Максимова и его команду, потому что они еще раз показали - неважно, на каком месте находится команда, играет в Премьер-лиге или другом первенстве. За Кубок имеют право биться все, и у каждого есть шанс его выиграть", - отметил Михайличенко.

Также тренер ответил, почему Сирота занял место в основе, а Дениса Попова не было даже в заявке, а также чем вызван выход Вербича в атаке.

"Дениса Попова не было в заявке, потому что он еще не провел ни одного занятия в группе, он работает по индивидуальному плану. Но Попов не мог не приехать на финал, как и дисквалифицированный Пиварич, а также Каргбо и Бурда, которые не попали в заявку. Это все наша обойма, и мы надеемся, что скоро Попов приступит к работе в общей группе.

Что касается Сироты, то парню предоставился хороший шанс. Мы знаем его как хорошего футболиста, у которого хорошая психика, и то, что он неплохо провел предыдущий матч с Шахтером, дало нам возможность использовать его в сегодняшней игре. На мой взгляд, мы не ошиблись. Конечно, у него были ошибки, но они были у всех. Если брать общий уровень, то он сыграл довольно-таки неплохо - как для своей первой игры в финале Кубка Украины.

О форварда, то выбрали такую тактику, потому что посчитали, что Вербич будет более эффективен в данный момент в данной игре. А что будет дальше - посмотрим. Мы не можем строить стратегию на три матча вперед. Поэтому работы хватит для всех. Главное, чтобы мы реализовывали то, что у нас есть", - заявил тренер.

Задали вопрос Михайличенко и о работе судейской бригады во главе с Екатериной Монзуль.

"Скажу честно - мне лучше оценивать игру своей команды. Понимаю, что сегодня повлияли напряжение кубковой игры и быстро пропущенный мяч. Но мне кажется, что мы могли решить вопрос Кубка, не доводя ситуацию до пенальти. У Ворсклы, на мой взгляд, были предпосылки к голевым моментам на контратаках. Но таких голевых моментов, какие были у нас, они не создали", - сказал тренер.

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