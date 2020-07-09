Политика Amazon оштрафован за нарушение санкций, связанных с оккупированным РФ Крымом

2020-07-10 14:12 195

Минфинан США оштрафовал компанию Amazon за нарушение санкций, связанных с оккупированным РФ Крымом, Ираном и Сирией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Amazon оштрафована на 134 523 долларов за нарушение различных санкций, предусмотренных решением Управления по контролю над иностранными активами (OFAC). В частности, речь идет о поставках товаров и предоставлении услуг лицам, в отношении которых предусмотрены санкции, а также лицам, которые на тот момент находились в Крыму, Сирии и Иране.

В Минфине США сообщили, что с 15 ноября 2011 года по 18 октября 2018 года люди, находившиеся в Крыму, Сирии и Иране, размещали заказы или вели бизнес по предоставлению услуг и товаров лицам в этих регионах через сайты, которые принадлежали Amazon.

Amazon признает свою вину и согласен выплатить штраф. В Компании говорят, что автоматические скрининговые системы не смогли распознать крымские адреса как адреса подсанкционного региона, потому нарушение действительно произошло по их вине.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире