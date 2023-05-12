Политика Госдеп США предупредил власти Грузии о санкциях в случае возобновления авиасообщения с рф

2023-05-12 10:27

Государственный департамент США предупредил власти Грузии о санкциях в случае возобновления авиасообщения с эрефией. Об этом заявил представитель Госдепа в комментарии для Accent.

Там напомнили, что США и страны Евросоюза, в частности, запрещают российским самолетам входить в их воздушное пространство.

"Если прямые рейсы между россией и Грузией возобновятся, это вызовет нашу обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать находящиеся под импортным и экспортным контролем самолеты", - говорится в сообщении.

В Госдепе отметили, что весь цивилизованный мир пытается уйти от "путинского режима". Там также напомнили, что россия оккупировала 20% территории Грузии.

"Для грузинского народа будет лучше, если путин выведет свои войска с оккупированной россией территории Грузии, чем возобновление прямого авиасообщения или отмена визового режима", - заявили в Госдепе.

Напомним, на этой неделе стало известно, что россия отменила действовавший еще с 2000 года визовый режим для граждан Грузии.