Мир США срочно вводит ранее приостановленные санкции в отношении Ирана

2020-08-20 13:15 117

Дональд Трамп объявил, что США намерены вернуть все ранее приостановленные санкции в отношении Ирана.

Это связано с тем, что Совет Безопасности ООН не продлил срок действия эмбарго на приобретение Ираном вооружений, срок действия которого скоро истекает. Об этом во время пресс-конференции в Белом доме сказал президент США, передает "Голос Америки".

"Сегодня я поручил госсекретарю Майку Помпео уведомить Совет безопасности ООН о том, что Соединенные Штаты намерены восстановить практически все ранее приостановленные санкции в отношении Ирана", - сказал он.

Механизм восстановления санкций был включен в ядерное соглашение с Ираном от 2015 года (известное как СВПД), и позволяет отдельному участнику договора восстановить санкции в отношении Тегерана, если это государство сочтет, что Иран нарушает условия сделки.

Напомним, США вышли из СВПД в 2018 году, однако в Вашингтоне утверждают, что обладают правом, в качестве участника соглашения, в соответствии с резолюцией 2231 Совета безопасности ООН, которая кодифицировала ядерное соглашение.

Совет безопасности уже отклонил резолюцию США о продлении тринадцатилетнего эмбарго на поставки оружия Ирану, которое должно истечь в октябре в рамках ядерной сделки.

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